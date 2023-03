Buğday

Akdeniz ikliminin başlıca ögelerinden buğday, Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden makarna, kuskus, pide, ekmek vb. unlu mamüllerin hammadesini oluşturur. Hemen her yemeğe eşlik etmek üzer servis edilen bu lezzetlerin sebze, meyve, peynir ve et ürünleri ile birlikte ayrı bir yemek olarak servis edildiğini de görebilirsiniz.