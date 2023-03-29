Taze sebzeler

Akdeniz mutfağına ait yemeklerde, taze sebze ve meyvelere yaygın olarak rastlanır. Ancak mevsiminde tüketmeye dikkat edilen bu ürünler, yemeklerde kavrulmuş halde, sotelenerek veya püre şeklinde kullanıldığı gibi taze olarak da servis edilir. Böylece pişirme sırasında vitaminlerin özünü kaybetmesinin önüne geçilmektedir. Domates, salatalık, marul, soğan, enginar, patlıcan bu anlamda en fazla tüketilen sebzeler olarak değerlendirilebilir.