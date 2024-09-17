Bulundukları bölgenin sürekli yağış alan bir yer olmadığına dikkat çeken Erol, "Yüksek olduğu için çok nadir yağış alır. Çok fazla yağış almamasına rağmen bu bölgeye sürekli yıldırım düşüyor. Benim bildiğim 50 metrekare alan içerisine 3 defa yıldırım düştü. Burada manyetik bir şey mi var diye düşünüyoruz. Allah'ın rahmetinden kaçılmaz nerede olursa bulur. Burada bizim bilmediğimiz bir şey varsa araştırılırsa eğer biz de mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.