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47. BIRDY

IMDb Puanı: 7,3

Vietnam Savaşı'nda birlikte savaşan iki yakın arkadaş olan Birdy ve Al, savaşın bitmesiyle birlikte evlerine dönmüşlerdir ve çoğu asker gibi psikolojik sorunları da bulunmaktadır. Al, savaşta ciddi bir yara almıştır ve Birdy ise psikolojik olarak ağır durumdadır. Kendisini çocukluğundan bu yana düşkün olduğu kuşlardan biri zannetmektedir.