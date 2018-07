40 | 70

31. THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS (ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK)

IMDb Puanı: 7,8

Bruno'nun babası Nazi Almanyası'nda görevli olarak Polonya'ya gönderilir. Bruno, toplama kampının tel örgülerinin diğer tarafındaki bir çocukla arkadaş olur. Ancak iki çocuk arasında gelişen bu dostluk oğlunun bu kampla ilgili gerçeği öğreneceğinden dolayı anneyi endişelendirmektedir. Bruno ve ailesinin yeni evleri bir buçuk milyon Yahudi'nin Nazilerce öldürüldüğü Auschwitz toplama ve yok etme kampı'nın yanı başındadır.