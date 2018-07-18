70. PEARL HARBOR
IMDb Puanı: 6,1
Rafe Mc Cawley (Ben Affleck) ve Danny Walker (Josh Hartnett) Hava Kuvvetleri'ne kaydolurlar ve pilotluk maceraları başlar. Filmin başrolünde Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Tom Sizemore, Cuba Gooding, Jr., Jennifer Garner ve Jon Voight oynamıştır.
69. HART'S WAR (ŞEREF VE CESARET)
IMDb Puanı: 6,3
Albay William McNamara, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarında Almanya'da esir düşer. Ancak başına gelenlere rağmen görevinden vazgeçmeyecektir. Planlarını yapmakta ve harekete geçebilmek için zaman kollamaktadır.
68. U- 571
IMDb Puanı: 6,6
1942 yılı ve II. Dünya savaşının en zorlu günleri yaşanmaktadır. Alman botları, müttefiklere ait gemilere fırsat vermemektedir. Amerikan askerleri ise zorlu bir şekilde okyanusta ilerlemektedirler. Bir gün okyanusun ortasında bir Alman botunu görürler. Bu botta, savaşın gidişatını değiştirebilecek sırlar bulunmaktadır.
67. OSMANLI SUBAYI (THE OTTOMAN LIEUTENANT)
IMDb Puanı: 6,8
Amerikalı bir hemşire ve Türk subayının aşkını anlatan film, Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçmektedir. Hemşire Lillie, Osmanlı subayı Jude ile İstanbul'a ardından Doğu Anadolu'ya gider. Joseph Ruben'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Jeff Stockwell kaleme aldı.
66. 300 SPARTALI (THE 300 SPARTANS)
IMDb Puanı: 6,7
Sparta Kralı, son derece kuvvetli bir ordu ile karşı karşıyadır. Kral, bu durumla baş edebilmek için çareyi 300 askerini toplamakta bulur. Filmin oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro gibi isimler yer alıyor.
65. SON OSMANLI: YANDIM ALİ
IMDb Puanı: 7,0
Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Emin Boztepe'nin yer aldığı film, Kurtuluş Savaşı'nın farklı cephelerinde geçen, ayrı konumlarda bulunmuş iki insanın hayatını anlatıyor.
64. KAVANOZ KAFA (JARHEAD)
IMDb Puanı: 7,0
Anthony Swoff, 1980’lerin sonlarında askere alınır. Kim olduğunu bilmediği ve nedenini de anlayamadığı bir düşmana karşı savaşması gerekmektedir. Körfez Savaşı sırasında Amerikalı askerler, saç tıraşı nedeniyle Swoff'a bir isim takmışlardır: Kavanozkafa. Yani Jarhead.
63. KARA TAHTA (TAKHTE SİAH)
IMDb Puanı: 7,0
Öğretmenler, savaş sonrası sırtlarına yüklendikleri kara tahtalar ile eğitim için seyahat etmektedir. Bu tahtalar sadece savaştan zarar gören çocuklara bir şeyler katmak için değil; onları korumak için de öğretmenlerin sırtlarında durmaktadır.
62. SON UMUT (THE WATER DIVINER)
IMDb Puanı: 7,1
Yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı filmin başrollerini Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan paylaşmaktadırlar. Filmde Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişi ve burada yaşadıkları anlatılmaktadır.
61. FETİH 1453
IMDb Puanı:7,1
Fatih Sultan Mehmet'in 1453'de İstanbul'u alma planları yaptığı dönemden başlayan filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy üstlenirken, senaryoyu kaleme alan Atilla Engin ve İrfan Saruhan'a Prof.Dr. Feridun Emecen, Doç.Dr. Hülya Tezcan, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, sanat tarihçisi Massimo Farinelli'den oluşan danışmanlar kadrosu da eşlik ediyor.
60. SAVAŞIN SONU (TO END ALL WARS)
IMDb Puanı: 7,1
Film, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında birliği ile beraber Japon Ordusu'na esir düşen Yüzbaşı Ernest Gordon'ın, esir tutuldukları yaşanan insanlık dışı muameleleri anlatıyor.
59. CASUALTIES OF WAR (SAVAŞ GÜNAHLARI)
IMDb Puanı: 7,1
Vietnam Savaşı sırasında beş Amerikan askeri, bir kızı kaçırarak tecavüz eder. İçlerinden biri, bunu istemese bile diğerlerine engel olmaz. Genç kızın öldürülmesiyle birlikte olayın acımasız insani boyutları da ortaya çıkacaktır.
58.TROY TRUVA IMDb Puanı: 7,2
Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasında yaşanan aşk, iki ülke arasında savaşa neden olmuştur. Helena'nın kocası olan Kral intikam almak ister ve kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar.
57. BİR ZAMANLAR ASKERDİK (WE WERE SOLDIERS)
IMDb Puanı: 7,2
Vietnam Savaşı sırasında Albay Hal Moore ve askerleri kendilerinden beş misli kalabalık bir Vietnamlı ordusuyla yüzleşmek zorunda kalır.
56. BATTLE FOR SEVASTOPOL (SİVASTOPOL İÇİN SAVAŞ)
IMDb Puanı: 7,2
Rus Ukrayna ortak yapımı olan film, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı orduya katılan Sovyet kadın keskin nişancı Lyudmila Pavliçenko'nun hayatını anlatıyor.
55. CENNETİN KRALLIĞI (KINGDOM OF HEAVEN)
IMDb Puanı: 7,2
Haçlı seferlerini merkezine alan filmin yönetmenliğini Ridley Scott üstlenmiştir. Başrollerinde ise Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton, Eva Green ve Selahaddin Eyyubi rolünde Gassan Mesud bulunmaktadır. Film Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü geri almasını anlatmaktadır.
54. ÖLÜME KOŞANLAR (THE BIG RED ONE)
IMDb Puanı: 7,2
Griff, Vinci, Zab ve Johnson, Amerikan ordusuna katılırlar. Çavuş Possum 'un yönettiği bölükte bulunan askerler ülkeleri adına savaşmak için dünyayı dolaşmaktadırlar. Nazi Almaya'sına kadar giderler . Ancak savaş alanında yaşanan korkunç anlar hayatlarını etkileyecektir.
53. SAVAŞ ATI (WAR HORSE)
IMDb Puanı: 7,2
Joey isimli at sarhoş bir adama satılır. Adamın oğlu Albert, Joey'u görür görmez ona hayran kalır. Beraber büyüyen Albert ve Joey arasında unutulmaz bir dostluk bağı gelişir. Ancak Albert'in babası, Joey'i 40 pound karşılığında İngiliz ordusuna satacaktır.
52. VATANSEVER (THE PATRIOT)
IMDb Puanı: 7,2
Benjamin Martin (Mel Gibson) 7 Yıl Savaşları'nda savaşmış ve artık evinde huzur içinde yaşayarak savaştan uzak durmak istemektedir. Ancak Britanyalılar evine kadar gelip çocuklarından birini öldürünce, Martin oğlu Gabriel ile beraber silahlanır.
51. 120
IMDb Puanı: 7,3
Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ordusu cephanesiz kalır ve Van’da top sesleri gelmektedir. Kışın en sert zamanının yaşandığı dönemdir ve ordu Van’da yaşayan insanlardan yardım ister. Ancak Türk-Rus savaşı nedeni ile bölgenin tüm erkekleri dört bir köşede savaşmaktadırlar.
50. KIRIMLI
IMDb Puanı: 7,3
Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı romanından sinemaya uyarlanan film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatarlı esirlerin yaşadıkları dramı ve acıları konu alıyor.
49. RESCUE DAWN (ŞAFAK HAREKATI)
IMDb Puanı: 7,3
Pilot Dieter Dengler, Vietnam Savaşı’nda bir uçuş sırasında vurularak düşürülür ve bir kampta esir olur. Dengler, başka savaş esirlerinin bulunduğu kamptan kurtulmak için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.
48. ÇANAKKALE YOLUN SONU
IMDb Puanı: 7,3
Çanakkale Savaşı'nda yaşananları merkezine alan film, isimsiz kahramanları, Çanakkale cephesini ve orada yaşananları ele alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mahir Günşiray, Berrak Tüzünataç ve Gürkan Uygun bulunuyor.
47. BIRDY
IMDb Puanı: 7,3
Vietnam Savaşı'nda birlikte savaşan iki yakın arkadaş olan Birdy ve Al, savaşın bitmesiyle birlikte evlerine dönmüşlerdir ve çoğu asker gibi psikolojik sorunları da bulunmaktadır. Al, savaşta ciddi bir yara almıştır ve Birdy ise psikolojik olarak ağır durumdadır. Kendisini çocukluğundan bu yana düşkün olduğu kuşlardan biri zannetmektedir.
46. KESKİN NİŞANCI (AMERICAN SNIPER)
IMDb Puanı:7,3
İyi bir keskin nişancı olan Chris Kyle, Irak’a silah arkadaşlarını korumak için gönderilir. Başarılarıyla ismi gün geçtikçe daha çok duyulmaya başlayan Chris, düşmanların da hedefi haline gelecektir.
45. EN KARANLIK SAAT (DARKEST HOUR)
IMDb Puanı: 7,4
Usta yönetmen Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Winston Churchill'in, Hitler'in ordusuna karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Filmin başrollerinde Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup ve Ben Mendelsohn yer alıyor.
44. A BRIDGE TOO FAR (SAVAŞ KÖPRÜLERİ)
IMDb Puanı: 7,4
İkinci Dünya Savaşı'nın son günleri yaşanırken Almanlar, Fransız topraklarındaki mağlubiyetlerini almak üzeredirler. Müteffikler ise Ren Nehri üzerindeki bir köprüyü almak üzeredirler. Ancak büyük bir hata sonucu köprüye yakın bir yere inmeleri planlanan paraşütçüler, köprünün oldukça uzağına Alman Ordusu'nun en güçlü olduğu savaş cephelerinden birine iner.
43. GELİBOLU (GALLIPOLI)
IMDb Puanı: 7,5
Avustralyalı iki genç koşucu, Anzak birliklerine katılarak Çanakkale’ye gelir ve Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında kalırlar. Filmin yönetmenliğini Peter Weir yaparken filmin başrolünde Mel Gibson yer almaktadır.
42. İHTİRAS RÜZGARLARI (LEGENDS OF THE FALL)
IMDb Puanı: 7,5
Albay William Ludlow, üç erkek çocuğunu Montana'da çiftliğinde, anneleri olmadan büyütmüştür. Çocuklar oldukça maceracı bir ruha sahiptirler. İçlerinden birinin nişanlısı Susannah bu aileye katılır ancak Birinci Dünya Savaşı yaklaşmaya başlamıştır.
41. ÖLÜMCÜL TUZAK (THE HURT LOCKER)
IMDb Puanı: 7,6
Bir bomba ekibinde savaş muhabiri olarak yer almış bağımsız yazar Mark Boal tarafından yazılan filmin başrollerinde Jeremy Renner, Anthony Mackie ve Brian Geraghty yer alıyor.
40. KAPIMDAKİ DÜŞMAN (ENEMY AT THE GATES)
IMDb Puanı: 7,6
Film, Sovyet keskin nişancısı Vasiliy Grigoryeviç Zaytsev'in keskin nişancı oluşu ve Stalingrad Savaşı'nda rakibi Alman keskin nişancısı Binbaşı Erwin König'le mücadelesini ele almaktadır.
39. FURY
IMDb Puanı: 7,6
Amerikalı beş askerden oluşan bir ekip, İkinci Dünya Savaşı döneminde Fury isimli tanklarıyla ilerlemektedir. Ekibin lideri Çavuş Don 'Wardaddy' Collier (Brad Pitt) ise askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden çıkarmak için uğraşmaktadır.
38. KİTAP HIRSIZI (THE BOOK THIEF)
IMDb Puanı: 7,6
Dokuz yaşında olan Liesel Meminger, İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanya'da bir ailenin yanına yerleşerek manevi kızları olur. Ailesi sayesinde okumayı öğrenen Liesel kitaplarla büyük bir bağ kurar.
37. İNCE KIRMIZI HAT (THE THIN RED LINE)
IMDb Puanı: 7,6
II. Dünya Savaşı sırasında bir grup askerin zorlu anlarını, savaş sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlatan filmin yönetmenliğini Terrence Malick yapmıştır.
36. KARA ŞAHİN DÜŞTÜ (BLACK HAWK DOWN)
IMDb Puanı: 7,7
1993 yılında bir grup Amerikan askeri BM Barış Gücü olarak Somali'ye giderler ve görevleri ise general Mohamed Farrah Aidid'in altında çalışan birkaç askeri ele geçirmektir
35. GETTYSBURG
IMDb Puanı: 7,7
Kuzey- Güney iç savaşını ve 4 sene boyunca süren bu savaşın büyük yıkımlara yol açmasını ele alan filmin oyuncu kadrosunda Tom Berenger, Jeff Daniels ve Martin Sheen yer alıyor.
34. HAYAT TRENİ (TRAIN DE VIE)
IMDb Puanı: 7,7
Yahudi köyü, Nazi saldırısı ile karşı karşıyadır. Etraftaki köylerde yaşayan Yahudiler ise çoktan öldürülmüşlerdir. Sıra kendilerine gelmiştir ve köy halkı hayatta kalmak için ellerinden geleni yapacaktır.
33. SON SAMURAY (THE LAST SAMURAI)
IMDb Puanı: 7,7
Yüzbaşı Woodrow Algren, 1870’lerin sonuna doğru Winchester silahlarının sözcüsü olarak Japonya’yı ziyaret eder. Amacı ise İmparator Meiji’nin askerlerini eğitmek ve silahların tanıtımını yapmaktır. Meiji’nin ordusu ise kalan son samurayları yok etmek için hazırlıklar yaparken yüzbaşı Algren bir çatışmada sakatlanır ve samuraylara esir düşer.
32. KEFARET (ATONEMENT)
IMDb Puanı: 7,8
Joe Wright'ın yönettiği 2007 yapımı film, Ian McEwan'ın aynı adlı Kefaret romanından sinemaya uyarlanmıştır. Başrolde Keira Knightley ve James McAvoy vardır.
31. THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS (ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK)
IMDb Puanı: 7,8
Bruno'nun babası Nazi Almanyası'nda görevli olarak Polonya'ya gönderilir. Bruno, toplama kampının tel örgülerinin diğer tarafındaki bir çocukla arkadaş olur. Ancak iki çocuk arasında gelişen bu dostluk oğlunun bu kampla ilgili gerçeği öğreneceğinden dolayı anneyi endişelendirmektedir. Bruno ve ailesinin yeni evleri bir buçuk milyon Yahudi'nin Nazilerce öldürüldüğü Auschwitz toplama ve yok etme kampı'nın yanı başındadır.
30. MAYIN ÜLKESİ (LAND OF MINE)
IMDb Puanı: 7,8
İkinci Dünya Savaşı döneminde Danimarka'ya mayın temizlemek için gönderilen Alman savaş esirlerinin yaşadıklarını anlatan film, gerçek olaylara dayanmaktadır. Sayısı iki binden fazla olan Alman esirlerin yaklaşık yarısının hayatını veya uzuvlarını kaybettiğine inanılmaktadır.
29. DİRENİŞ KARATAY
IMDb Puanı: 7,8
Alaattin Keykubat’ın öldürülmesinin ardından tahta geçen oğlu Gıyaseddin, babası gibi güçlü karaktere sahip bir devlet adamı değildir. Bu yüzden Moğolların baskısı ve Selçuklu üzerindeki iştahı giderek artmaktadır. Emir Celaleddin Karatay ise bütün tecrübe ve gücü ile halkı büyük bir direnişe hazırlayarak; kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla Anadolu’nun sessiz kahramanlarını yanına alacaktır. Direniş Karatay'da son Selçuklu kahramanı Emir Celaleddin Karatay'ı usta oyuncu Mehmet Aslantuğ canlandırıyor.
28. GÜNEŞ İMPARATORLUĞU (EMPIRE OF THE SUN)
IMDb Puanı: 7,8
J. G. Ballard'ın aynı adlı yarı otobiyografik romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Steven Spielberg üstlenirken filmin başrollerinde Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson ve Nigel Havers yer aldı.
27. SPARTAKUS
IMDb Puanı: 7,9
Bir köle olan Spartaküs zamanla gladyatör eğitmeni olan Brutus'un dikkatini çekmeye başlar. Spartaküs'ü keşfeden Brutus onu güçlü bir gladyatör yapmak için eğitim almasını sağlayacaktır.
26. ENIGMA YAPAY OYUN (ENIGMA: THE IMITATION GAME)
IMDb Puanı: 8,0
Film, Alan Turing isimli matematikçinin II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından kullanılan Enigma kodunu çözme çabasını anlatır. Hükümet tarafından seçilen Alan Turing hırslı ve aynı zamanda zekidir. Ancak bir o kadar da zor birisidir.
25. DUNKIRK
IMDb Puanı: 8,0
Christopher Nolan'ın yazdığı ve yönettiği film, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkerque kıyılarında 400 bin askerle sıkışması ve deniz desteğiyle Dunkerque'ten tahliye edilmesini işliyor.
24. AVCI (THE DEER HUNTER)
IMDb Puanı: 8,1
Yönetmenliğini Michael Cimino'nun yaptığı Avcı, çok yakın arkadaş olan Michael, Steven ve Nick’in Vietnam Savaşı esnasında talihsiz bir şekilde birbirlerinden ayrı düşmelerini konu ediniyor.
23. MÜFREZE (THE PLATOON)
IMDb Puanı: 8,1
4 Akademi Ödülü almış olan filmde, Chris Taylor okulunu bırakır ve gönüllü asker olarak Vietnam Savaşı'na katılır. Taylor cephede hakim olan kötü hava koşulları ve yorucu şartlar nedeniyle yorgun düşer. Chris, Vietnamlıların saldırısı sırasında bir grup askerin de ölümüne tanık olacaktır.
22. GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)
IMDb Puanı: 8,1
Birinci Dünya Savaşı esnasında bir erkek lisesinde öğretmenlik yapan Profesör Kantorek, öğrencilerini savaşa katılmanın çok onurlu bir davranış olduğu konusunda eğitmektedir. Bu konuşmalardan etkilenen askerler gönüllü olarak askere yazılarak Alman ordusuna katılırlar.
21. DAĞ
IMDb Puanı: 8,1
Oğuz bedelli askerlik yerine kısa dönem askerlik yapmayı tercih eder. Bedir ise askerlerle ve komutanlarla arası bozuk uzun dönem askerdir. Oğuz ve Bedir anlaşamasa bile omuz omuza mücadeleye girmeleri gerekecektir.
20. ÇÖKÜŞ (DOWNFALL)
IMDb Puanı: 8,2
Adolf Hitler'in son günlerini ve Berlin'in düşüşünü anlatan filmin yönetmenliğini Oliver Hirschbiegel yaparken filmin senaryosu Joachim Fest'in Inside Hitler's Bunker (Hitler'in Sığınağında) adlı eserden esinlenilmiştir.
19. GEL VE GÖR (IDI I SMOTRI)
IMDb Puanı: 8,2
Rusya’yı işgal etmek isteyen Almanlar Belarus’a kadar gelir ve 14 yaşındaki bir çocuk yurdunu korumak için gönüllü olarak savaşa katılır. Filmin yönetmenliğini Elem Klimov üstleniyor.
18. NÜRENBERG DURUŞMASI (JUDGEMENT AT NUREMBERG)
IMDb Puanı: 8,2
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek olayları merkeze alan film, hükümet tarafından işlenen suçlara alet edilen vatandaşları konu alır. İnsanlık suçlarının görüşülmesi için mahkemeye çıkan dört hakim, Nürnberg Mahkemeleri’nde yargılanmaktadır.
17. SAVAŞ VADİSİ (HACKSAW RIDGE)
IMDb Puanı: 8,2
Yönetmenliğini Mel Gibson'ın yaptığı film, İkinci Dünya Savaşı'nda silah veya savaş aleti taşımayı reddeden Amerikalı savaş doktoru Desmond Doss 'un hayatını anlatıyor.
16. NEFES: VATAN SAĞOLSUN
IMDB Puanı: 8,2
Levent Semerci'nin yönetmenliğindeki Nefes, Güneydoğu’da Irak sınırına yakın bir ilçedeki komando tugayında bulunan ve 2365 metre yükseklikteki Karabal Tepesi’ndeki röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı komutasındaki 40 askerin hikâyesidir.
15. SOYSUZLAR ÇETESİ (INGLOURIOUS BASTERDS)
IMDb Puanı: 8,3
Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği film, Alman kuşatması altındaki Fransa'da yaşananları anlatmaktadır. Savaşta ailesinin ölümüne tanık olan Shosanna ise bu savaştan kurtularak Paris'te kendini yeni bir hayat kurmaya çalışır.
14. ARABİSTANLI LAWRENCE (LAWRENCE OF ARABIA)IMDb Puanı: 8,3
David Lean filmografisinin en ünlü yapıtı olan film Arap İsyanı’nın başlamasında önemli bir rol oynayan İngiliz bilim adamı ve ordu casusu Thomas Edward Lawrence’ın Arabistan’daki görev sürecinde yaşananları konu alıyor.
13. FULL METAL JACKET
IMDb Puanı: 8,3
İlk bölüm, zorba çavuşun baskısıyla savaş eğitimi sırasında aklını kaybeden bir erin dramını anlatır. Vietnam’da geçen ikinci bölümde ise Amerikan askerleriyle bir tetikçi arasındaki çatışmaya odaklanan alışılmışın dışında bir şehir savaşı seyrederiz.
12. BRAVEHEART (CESUR YÜREK)
IMDb Puanı: 8,4
William Wallace ailesini kaybettikten sonra yeniden İskoçya'ya döner ve sakin bir hayat yaşamak ister. Çocukluk aşkı Murron ile evlenir ancak İngiliz askerleri Murron'a tecavüz etmeye kalkışır. Wallace ise hem eşinin intikamını almak hem de İskoçya'nın bağımsızlığı için bir mücadeleye girer.
11. MUKADDES VAZİFE (DAS BOOT)
IMDb Puanı: 8,4
Film, İkinci Dünya Savaşı’nın en zorlu dönemlerinden birini ele alıyor. İngiliz savunmasını yok etmeye giden bir Alman denizaltısı hedefine yaklaştığı sırada beklenmedik bir İngiliz atağıyla karşı karşıya kalır.
10. ZAFER YOLLARI (Paths of Glory)
IMDb Puanı: 8,4
Fransız generali Broulard, General Mireau’ya Almanların elindeki Ant tepesinin ele geçirilmesi emrini verir. General Mireau ise bu görevi şahsi çıkarları için kabul eder. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi gitmez.
9. GLADIATOR
IMDB Puanı: 8,5
Ridley Scott'ın yönettiği, Russell Crowe'un başrolünde yer aldığı film, İmparator Commodus’u öldürüp eşi ile oğlunun katledilmesinin intikamını almak isteyen General Maximus'un hikayesini anlatır.
8. KIYAMET (APOCALYPSE NOW)
IMDb Puanı: 8,5
Joseph Conrad'ın Heart of Darkness isimli romanının uyarlanan filmde Kurtz, Amerika ordusundan bağımsız tarikat benzeri topluluğu ile Kamboçya'da Kuzey Vietnam'lılara karşı savaşmaktadır. Yüzbaşı Willard'ın görevi ise, Kurtz'u bulmak ve yok etmektir.
7. KAZABLANKA
IMDb Puanı: 8,5
2. Dünya Savaşı döneminde Hitler'den kaçan bir grup insan Fas’ın Kazablanka kentine gelmiştir. Rick Blaine ise şehrin en popüler barını işletmektedir. Eski aşkı Ilsa, direniş lideri kocası Victor Laszlo ile birlikte bir gün bara gelir. Rick, Ilsa ve Victor’un şehirden kaçmalarını sağlayabilecek tek kişidir.
6. PİYANİST (THE PIANIST)
IMDb Puanı: 8,5
Ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın hayatını anlatan aynı isimli kitaptan uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya’da şartların gittikçe zorlaştığı bir dönemde, esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova’da hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
5. ER RYAN'I KURTARMAK (SAVING PRIVATE RYAN)
IMDb Puanı: 8,6
Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Robert Rodat tarafından yazılan film, yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin, diğer üç kardeşi savaş sırasında ölen ve bunun sonucunda eve dönüş izni alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır.
4. LIFE IS BEAUTIFUL (HAYAT GÜZELDİR)
IMDb Puanı: 8,6
Roberto Benigni'nin yönetmenliğindeki film, 2. Dünya Savaşı sırasında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğunu korumak için yaptıklarını anlatıyor. Film 1998 Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı.
3. SCHINDLER'IN LİSTESİ (SCHINDLER'S LIST)
IMDb Paunı: 8,9
Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, 1993 ABD yapımı bir filmdir. II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya Yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'in hikayesini ele alıyor.
2. AYLA
IMDb Puanı: 9,0
Süleyman Astsubay savaş meydanında 5 yaşında olan Koreli bir kız bulur ve bu kızı yanına alarak Ayla adını verir. Ayla ve astsubay zaman içerisinde baba kız gibi olurlar. Ancak birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkınca Ayla'yı bırakmak istemeyen Süleyman Astsubay her yolu dener.
1. DAĞ 2
IMDb Puanı: 9,5
Teröristlerin elinden kurtulabilen Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin görevi ise Kuzey Irak'ta bulunan bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır.
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