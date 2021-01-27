TÜMSİAD, 2021'de ekonomideki büyüme trendinin devam etmesini bekliyor

AA

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Doğan, bu yıl ekonomideki büyüme trendinin süreceğine inandıklarını ifade ederek, "Pandeminin etkilerinin kontrol altına alınmasıyla birlikte küresel tedarik ekseninin değişimi ile ülkemizin küresel talepten alacağı payın artabileceğini ve bunun ülkemiz ekonomisine pozitif etki edeceğini değerlendirmekteyiz." dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin ağırlığını "KOBİ" diye tabir edilen küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğunu, bu işletmelerin, ekonomide meydana gelebilecek dalgalanmalardan en çok etkilenen kesimlerin başında geldiğini söyledi.

2019'da ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının oluşturduğu ortamda küresel ekonomik büyüme beklentilerinin düştüğünü, bunun yanı sıra ticaret hacminde önemli daralmaların yaşandığını ifade eden Doğan, bu küresel parametrelerin belirlediği ortamda Türkiye'nin, 2019'un 3. çeyreğinden itibaren yeniden büyüme trendini yakaladığını söyledi.

Doğan, 2020 yılı içerisinde Çin'den başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının hayatın her alanında olduğu gibi ekonominin gündemine de oturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, ekonomik anlamda zamanında aldığı tedbirler ve uyguladığı etkin destekler ile zararı asgari seviyede tutma yolunda önemli aşamalar kaydetti. Bu altyapı üzerinden verileri değerlendirdiğimizde büyüme rakamları açısından, pandemi dolayısıyla negatife dönen büyüme, 3. çeyrek ile birlikte tekrar pozitife döndü. Mevcut göstergeler bu eğilimin 4. çeyrekte de devam edeceğini gösteriyor. İhracat rakamları açısından, 2020 ihracatı Orta Vadeli Plan hedefinin üzerinde gerçekleşmekle birlikte aralık ihracat rakamları ile en yüksek aylık ihracat rekoru da kırılmış oldu. Yine 2020 son çeyrek ihracatımız, en yüksek çeyrek dönem ihracatı olarak kaydedildi. Sanayi üretimi açısından, endeks mayıstan itibaren artış yönünde seyrederek son 2 ayda yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu rakamlar, iş dünyamızın mücadele ruhunu ve her şart altında başarıya ulaşma azmini ortaya koyması açısından ayrı bir önem taşıyor. Bu sonucun küresel ekonominin daraldığı, ülkemize yönelik ekonomik saldırıların etkisini hissettirdiği ve pandemi dolayısıyla ekonomilerin derinden sarsıldığı bir ortamda alınmış olması ekonomimizin direncini gösteriyor."

- "Perakende dış ticaret hacminin artacağını öngörmekteyiz"

Yaşar Doğan, salgın sonrası süreçte Türkiye ekonomisi için önemli bir gelişim penceresinin açılmakta olduğunu ifade ederek, "2021 yılında ekonomimizdeki büyüme trendinin süreceğine inanıyoruz. Pandeminin etkilerinin kontrol altına alınmasıyla birlikte küresel tedarik ekseninin değişimi ile ülkemizin küresel talepten alacağı payın artabileceğini ve bunun ülkemiz ekonomisine pozitif etki edeceğini değerlendirmekteyiz. Özellikle artan dijitalleşme ile birlikte ülkemizin küresel e-ticaret pazarından daha fazla pay alacağını ve e-ihracat ile başlayan perakende dış ticaret hacminin artacağını öngörmekteyiz." şeklinde konuştu.

Doğan, salgının ardından ihracat artışı, sanayi üretiminde artış, yeni yatırımlar ve istihdam artışının sağlanabileceğine inandıklarını söyledi.

- "Pandeminin ekonomik etkilerinden en çok küçük esnaf zarar gördü"

TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, ekonomide meydana gelebilecek dalgalanmalardan en çok etkilenen kesimin KOBİ'ler olduğunu, mikro ve küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılardan en büyük payı aldığını vurguladı.

Pandeminin ekonomik etkilerinden en çok küçük esnafın zarar gördüğünü ifade eden Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın sürecinde devlet desteklerinin hedefi, ülkemiz ekonomisinin uğrayacağı muhtemel zararı asgari seviyede tutma ve özellikle salgının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği zorlu süreçte firmalarımızın ayakta kalarak atlatmasını sağlamaktı. Nitekim bunun, doğru hamlelerle büyük oranda sağlanabildiğini değerlendirmekteyiz. Uygulanacak desteklerin eldeki kaynaklar, kaynakların adil dağılımı ilkesi ve sürdürülebilirliği gibi açılardan değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda ülkemizin, gerek toplumun bütününe yönelik aldığı tedbirler ve uyguladığı desteklerin kapsayıcılığı gerekse bu tedbirlerin etkinliği ve sürdürülebilirliği manasında dünyadaki diğer ülkelerden ciddi anlamda ayrıştığını görmekteyiz."

- "En çok soru e-ihracatın nasıl geliştirilebileceği konularında geldi"

Yaşar Doğan, TÜMSİAD üyelerinin ağırlığını KOBİ'lerin oluşturduğunu, ülkedeki diğer KOBİ'ler gibi üyelerinin de salgın şartlarından zarar gördüğünü söyledi.

TÜMSİAD olarak salgının ilk zamanlarından itibaren yapılması gerekenler ile ilgili stratejiler belirleyebilmek ve hem ilgili kurumlara hem de üyelere süreç ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere çalışmalar yürüttüklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Kurullarımız ile dijital ortamda daha sık toplantılar yaparak üyelerimize hem moral vermeye çalıştık hem de vizyoner ve ticari anlamda besleyecek çözümler üretmeye gayret ettik. Bu süreçte en çok soru ve talep, pandemi ile hayatımıza giren yeni normalin, yeni ekonomik işleyişin nasıl olacağı, mevcut durumun tüketici davranışlarına yönelik etkisi ve değişiminin nasıl olacağı, firmalarımızın dijital dünyaya adaptasyonun nasıl sağlanabileceği ve e-ihracatın nasıl geliştirilebileceği konularında geldi."

Doğan, teknolojik gelişmelerin insan hayatına dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarını yerleştirdiğini, salgın şartlarının ise bu kavramların insan hayatına hızlı ve derin olarak yerleşmesine sebep olduğunu söyledi.

Yeni normalde, yeni ekonominin dijitalleşen bir ekonomi olacağını gördüklerini ifade eden Doğan, TÜMSİAD olarak dijitalleşme kavramı ve bunun ekonomi üzerindeki etkileri konusundaki çalışmalara yaklaşık 1,5 yıl önce başladıklarını bildirdi.

Kamu-sanayi-üniversite ortak programları ile konuya dikkati çekerek, dijital dönüşüm için stratejiler belirlemeye çalıştıklarını aktaran Doğan, TÜMSİAD üyelerine e-ihracat eğitimleri verdiklerini anlattı.

"Dijital TÜMSİAD" yolunda hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Doğan, "Dijital TÜMSiAD'ın birinci adımını TÜMSİAD Ekonomi dergisini dijital hale getirerek attık. Ekonomi dergimiz, artık e-dergi formatında, ücretsiz olarak indirerek kullanabileceğiniz şekilde mobil marketlerde yerini aldı. Yine YouTube kanalımızı aktif hale getirdik. Bu kanal üzerinden sektörel bilgilendirmeler, seminerler, konferanslar, eğitim videoları paylaşarak ülkemiz iş dünyasının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki adımlarımızı ise mümkün olan her konuda dijital olarak üyelerimizin istifadelerine sunmak üzere atacak ve ülkemiz ekonomisi için değer üretmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.