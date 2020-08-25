İHA

Edirne’de bulunan Tunca Nehri, su debisinin en düşük günlerini yaşıyor. Bölgedeki yağışların azlığı nedeniyle dip seviyelere düşen su debisi nedeniyle, yıllar sonra nehir de ilk kez alg patlaması (su yosunu) oluştu.

Nehir kenarında vakit geçiren duyarsız vatandaşların da adeta çöplüğüne dönen nehirde, su yerine boş şişeler ve çöplerden, yeşil çöp adaları oluştu.

"BEN BALIK OLSAM YAŞAMAM BURADA"

Vatandaşlar, söz konusu yosun tabakasına ilk kez şahit olduklarını belirterek, “Daha önce nehri bu şekilde görmedim. Çok pis ama öyle bir sıkıntısı var. Eskiden bu kadar değildi sanki, durum kötü yani.

Koku da var. Kuşlar pisliğin içindeler. Ben balık olsam yaşamam burada. Aslında devletten de bir şey beklememek lazım. Daha çok vatandaşlar kendilerinde aramalı problemi” dedi.