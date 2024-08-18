Tuncay Akça son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda eden 'Hababam Sınıfı' serisinin 'Bacaksız' lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı
Aydemir Akbaş'tan sonra sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştti. Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Akça, için Şakirin Camiinde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına 'Hababam Sınıfı' filminin bazı oyuncuları katıldı.
"ŞOKTAYIZ"
Oyuncu Ahmet Arıman, Tuncay Akça ile 50 senelik arkadaş olduklarını belirterek, "Halkın çok sevdiği, dünyanın en tatlı şeker çocuğu. 'Hababam Sınıfı'nda oynarken o bizim ayakkabılarımızı boyuyordu. Biz onu yönetmene gösterdik. O da bayıldı. O saatten beri film çeviriyor. Bir de son zamanlarda bir grubumuz var. Ben müzik yapıyorum. Onlarla beraber sahneye çıkıyoruz. Aynı otelde yatıyoruz, kalkıyoruz. Bizim kardeşimiz bizim yarımız. Acayip şoktayız şu anda" ifadelerini kullandı.
"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ÖLÜM"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Tuncay Akçayı çok genç yaşta kaybettiklerini dile getirerek, "Beklemediğimiz bir ölüm. Mekânı cennet olsun. Yeşilçam sineması bize aile atmosferi, mahalle duygusu gibi gerçekten çok sıcak duygular veriyor. Bizim hatıralarımızda yardımcı oyuncuların çok önemli bir rolü vardı. Tuncay Bey de onlardan biriydi. Sağlık problemi ya da herhangi bir problemi olduğuna yönelik bilgimiz yoktu" dedi
Kılınan namazın ardından oyuncunun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.