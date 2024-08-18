Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuncay Akça son yolculuğuna uğurlandı: Tuncay Akça cenaze töreni ne zaman ve nerede yapıldı?- Magazin haberleri

        Tuncay Akça son yolculuğuna uğurlandı

        Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda eden 'Hababam Sınıfı' serisinin 'Bacaksız' lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aydemir Akbaş'tan sonra sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştti. Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

        2

        Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Akça, için Şakirin Camiinde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına 'Hababam Sınıfı' filminin bazı oyuncuları katıldı.

        3

        "ŞOKTAYIZ"

        Oyuncu Ahmet Arıman, Tuncay Akça ile 50 senelik arkadaş olduklarını belirterek, "Halkın çok sevdiği, dünyanın en tatlı şeker çocuğu. 'Hababam Sınıfı'nda oynarken o bizim ayakkabılarımızı boyuyordu. Biz onu yönetmene gösterdik. O da bayıldı. O saatten beri film çeviriyor. Bir de son zamanlarda bir grubumuz var. Ben müzik yapıyorum. Onlarla beraber sahneye çıkıyoruz. Aynı otelde yatıyoruz, kalkıyoruz. Bizim kardeşimiz bizim yarımız. Acayip şoktayız şu anda" ifadelerini kullandı.

        4

        "BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ÖLÜM"

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Tuncay Akçayı çok genç yaşta kaybettiklerini dile getirerek, "Beklemediğimiz bir ölüm. Mekânı cennet olsun. Yeşilçam sineması bize aile atmosferi, mahalle duygusu gibi gerçekten çok sıcak duygular veriyor. Bizim hatıralarımızda yardımcı oyuncuların çok önemli bir rolü vardı. Tuncay Bey de onlardan biriydi. Sağlık problemi ya da herhangi bir problemi olduğuna yönelik bilgimiz yoktu" dedi

        5

        Kılınan namazın ardından oyuncunun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #Tuncay Akça
        #hababam sınıfı
        #bacaksız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamp keyfi faciayla bitti: 19 yaşındaki Metehan'dan acı haber
        Kamp keyfi faciayla bitti: 19 yaşındaki Metehan'dan acı haber
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        O saldırgan yakalandı!
        O saldırgan yakalandı!
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin