Tuncay Şanlı'dan play-off sözleri!

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk edecek. Çorum ekibi, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bülent Üstüner Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idman öncesinde Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLAYIP HAZIR OLACAĞIZ"

Ligin 31. haftasında oynadıkları Pendikspor karşılaşmasının 2-2'lik skorla berabere bitmesinin kendilerini üzdüğünü aktaran Şanlı, "Hazırlıklar gayet yerinde ve güzel gidiyor. Hemen hemen bütün oyuncu grubu idmana katılıyor, o bizim açımızdan da önemli. Son maç 2-0 öndeyken, 2-2 bitmesi biraz psikolojik olarak moralimizi de etkiledi diyebiliriz. Özellikle oyuncu grubu, elindeki fırsatı kaçırdığı için çok fazla üzüldü. Ama oyun olarak, özellikle ilk yarıda gösterdikleri reaksiyon bizim için değerliydi. Bunu maçın geneline de yaymak gerekiyor. İkinci yarı belki skoru koruma adına biraz daha geride kaldık, kendi kale önümüzde fazla defansif kaldık diyebiliriz. Ama yine de fırsatlarımız vardı. Tabii ki 3 maçın geneline baktığımızda, istediğimiz puanı aldık mı, aldık diyebiliriz. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama önemli olan, oyuncu grubunun verdiği reaksiyon, sahadaki mücadele. Benim açımdan skordan daha değerlidir, daha önemlidir. İstediğimiz pozisyonda mıyız, evet. Puanlar çok fazla yakın birbirine. Şimdi içeride oynayacağımız maç, bizim için daha da önemli, daha da değerli. Her maçın önemini zaten kendi oyuncu grubumuzla da konuşuyoruz. Burada en önemli etkenlerden biri taraftarımız. Onların desteğiyle birlikte hazırlıklarımızı da tamamlayıp sahada hazır olacağız" dedi.