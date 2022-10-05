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Tunceli'de durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı

Tunceli'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 sikke ile 6 adet çeşitli ebatlarda tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı
Durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktuluk Mahallesi´nde bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, kazı işlerinde kullanılan metal dedektör, jeneratör, hilti ve çekiç ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada ise 1 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 6 obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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