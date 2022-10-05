Durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktuluk Mahallesi´nde bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, kazı işlerinde kullanılan metal dedektör, jeneratör, hilti ve çekiç ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada ise 1 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 6 obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.