        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de kurt korkusu: 64 koyun telef oldu | Son dakika haberleri

        Tunceli'de çadıra gelen kurt korkusu: 64 koyun telef oldu

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde kurdun sürüye yaklaşması sonucu korkuyla yaşanan izdihamda 64 koyun telef olurken, 11 koyun yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Tunceli'de kurt korkusu: 64 koyun telef oldu
        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde gece saatlerinde yaşanan olayda, üretici Nurettin Özcan'a ait hayvan çadırının önüne gelen kurt, çadır içerisindeki sürünün panikle hareket etmesine neden oldu.

        İHA'nın haberine göre, korkuya kapılan koyunların birbirini ezmesi sonucu çadırda izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde durumu fark eden üretici, yetkililere haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler incelemelerde bulundu.

        Yapılan tespitlerde 64 koyunun telef olduğu, 11 koyunun ise ağır yaralandığı belirlendi.

        #Tunceli Haberleri
        #kurt saldırısı
