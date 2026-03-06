Tunceli'de kurt korkusu: 64 koyun telef oldu

Tunceli'de çadıra gelen kurt korkusu: 64 koyun telef oldu
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde kurdun sürüye yaklaşması sonucu korkuyla yaşanan izdihamda 64 koyun telef olurken, 11 koyun yaralandı
Giriş: 06.03.2026 - 16:49 Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde gece saatlerinde yaşanan olayda, üretici Nurettin Özcan'a ait hayvan çadırının önüne gelen kurt, çadır içerisindeki sürünün panikle hareket etmesine neden oldu.
İHA'nın haberine göre, korkuya kapılan koyunların birbirini ezmesi sonucu çadırda izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde durumu fark eden üretici, yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler incelemelerde bulundu.
Yapılan tespitlerde 64 koyunun telef olduğu, 11 koyunun ise ağır yaralandığı belirlendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ