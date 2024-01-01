Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli´de 4.2 büyüklüğünde deprem

        TUNCELİ´nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli´de 4.2 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ´nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli´nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.28´de oldu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi

        Benzer Haberler

        flaş
        flaş
        flaş
        flaş
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, terörle mücadelenin kahramanlarıyla bir araya...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, terörle mücadelenin kahramanlarıyla bir araya...
        Vali Tekbıyıkoğlu´ndan, yeni yılda 2 bin 200 rakımda terörle mücadele eden...
        Vali Tekbıyıkoğlu´ndan, yeni yılda 2 bin 200 rakımda terörle mücadele eden...
        Tunceli'de tilkinin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi
        Tunceli'de tilkinin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi
        Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu
        Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu