Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, terörle mücadelenin kahramanlarıyla bir araya geldi Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile ilk olarak Hozat ilçesindeki Keklik Kule'yi ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Tekbıyıkoğlu, daha sonra askerlerle sohbet etti, çalışmalarla ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Daha sonra helikopterle Ovacık'taki 2 bin 180 rakımlı Balikan Tepe Jandarma Astsubay Celil Mutlu Üs Bölgesi'ne geçen Tekbıyıkoğlu, burada tören mangasınca karşılandı.

Tekbıyıoğlu, terörle mücadelede görev alan komandoların yeni yılını tebrik etti.

Ziyarete, Ovacık Kaymakamı İsmail Erdoğan da eşlik etti.