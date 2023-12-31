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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, terörle mücadelenin kahramanlarıyla bir araya geldi

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:37
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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, terörle mücadelenin kahramanlarıyla bir araya geldi
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

        Vali Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile ilk olarak Hozat ilçesindeki Keklik Kule'yi ziyaret etti.

        Şeref defterini imzalayan Tekbıyıkoğlu, daha sonra askerlerle sohbet etti, çalışmalarla ilgili komutanlardan bilgi aldı.

        Daha sonra helikopterle Ovacık'taki 2 bin 180 rakımlı Balikan Tepe Jandarma Astsubay Celil Mutlu Üs Bölgesi'ne geçen Tekbıyıkoğlu, burada tören mangasınca karşılandı.

        Tekbıyıoğlu, terörle mücadelede görev alan komandoların yeni yılını tebrik etti.

        Ziyarete, Ovacık Kaymakamı İsmail Erdoğan da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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