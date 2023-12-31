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        Tunceli'de tilkinin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken objektife yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:41
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        Tunceli'de tilkinin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken objektife yansıdı.

        Ovacık'ta son haftalarda etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede aç kalan tilki, Sarıtosun köyü mevkisinde yiyecek bulmaya çalıştı.

        Uzun süre çalıların arasında ve dere kenarlarında dolaşan tilki, köydeki köpeklerin sesini duyunca bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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