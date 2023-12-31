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        Vali Tekbıyıkoğlu´ndan, yeni yılda 2 bin 200 rakımda terörle mücadele eden askerlere ziyaret

        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve beraberindeki heyet, 2 bin 200 rakımda kentin en yüksek askeri üs bölgesinde eksi 10 derecede terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren askerleri ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu, "Eğer memleketin her tarafında yılbaşında huzurla, mutlulukla ailemizle ve sevdiklerimizle bir araya gelebiliyorsak, bu başta sınır ötesinde görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri´nin, ilimizde ve tüm illerde faaliyet gösteren jandarma ve polisimizin sayesindedir" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:05
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        Vali Tekbıyıkoğlu´ndan, yeni yılda 2 bin 200 rakımda terörle mücadele eden askerlere ziyaret
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        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve beraberindeki heyet, 2 bin 200 rakımda kentin en yüksek askeri üs bölgesinde eksi 10 derecede terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren askerleri ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu, "Eğer memleketin her tarafında yılbaşında huzurla, mutlulukla ailemizle ve sevdiklerimizle bir araya gelebiliyorsak, bu başta sınır ötesinde görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri´nin, ilimizde ve tüm illerde faaliyet gösteren jandarma ve polisimizin sayesindedir" dedi. 

        Tunceli´de İçişleri Bakanlığı ve Valilik koordinesinde teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak amacıyla güvenlik güçlerince operasyonlar aralıksız devam ediyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Ovacık Kaymakamı İsmail Erdoğan ile birlikte Ovacık ve Hozat ilçesinde 2 bin 200 rakımda kentin en yüksek üs bölgesini ziyaret etti. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede eksi 10 derecede terörle mücadele eden ve operasyonlara katılan askerlerle bir araya gelen Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler askerlerin yeni yılını kutladı. 

        Vali Tekbıyıkoğlu, kentte sorumluluk bölgelerinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 25 üs bölgesi ile yaşam merkezinde ve 59 karakolda jandarmanın faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "3 Aralık 2022 tarihinde buraya yaklaşık bir kilometre uzaklıkta şehit olmuş Şehit Jandarma Astsubay Celil Mutlu´nun ismini verdiğimiz Balikan Tepe üs bölgesindeyiz. Buradaki personelimize moral, motivasyon olsun diye kendilerine manevi destek amaçlı ziyarette bulunduk. Eğer memleketin her tarafında yılbaşında huzurla, mutlulukla ailemizle ve sevdiklerimizle bir araya gelebiliyorsak bu başta sınır ötesinde görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri´nin, ilimizde ve tüm illerde faaliyet gösteren jandarma ve polisimizin sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Herkesin eğlendiği bu saatlerde vatan görevine, huzuru sağlamak için görevini icra etmektedirler. Hepsinin yeni yılını tebrik ediyorum inşallah 2024 yılı 2023 yılından daha huzurlu olur" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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