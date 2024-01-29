Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi; 1 ölü

TUNCELİ´nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35´inci kilometresinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu´nun (64) bacaklarını üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, "Burada hep kaya geliyor. Şurada `kaya gelebilir levhası da var.´ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah" dedi.