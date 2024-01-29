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        Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi; 1 ölü

        TUNCELİ´nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:25
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        Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi; 1 ölü
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        TUNCELİ´nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35´inci kilometresinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu´nun (64) bacaklarını üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, "Burada hep kaya geliyor. Şurada `kaya gelebilir levhası da var.´ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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