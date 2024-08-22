Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu öldü, 6 yaralı (2)
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDUTunceli'de Erkan G.
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Tunceli'de Erkan G.'nin (32) kullandığı cip ile İ.A.'nın (39) kullandığı hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada cipteki Emrullah Korkmaz (29) ile oğlu Alparslan (4) hayatını kaybetti, sürücü Erkan G. ile Menessa K. (5), Buğlem G. (4), Sare Hüma G.(1), Esma G. (35) ve Hilal K. (28) yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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