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        Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu öldü, 6 yaralı (2)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDUTunceli'de Erkan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:49 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:55
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        Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu öldü, 6 yaralı (2)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Tunceli'de Erkan G.'nin (32) kullandığı cip ile İ.A.'nın (39) kullandığı hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada cipteki Emrullah Korkmaz (29) ile oğlu Alparslan (4) hayatını kaybetti, sürücü Erkan G. ile Menessa K. (5), Buğlem G. (4), Sare Hüma G.(1), Esma G. (35) ve Hilal K. (28) yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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