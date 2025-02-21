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        Tunceli beyaza büründü; güzel manzaralar dron kamerasında

        TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:00
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        Tunceli beyaza büründü; güzel manzaralar dron kamerasında
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        TUNCELİ’de etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte ortaya çıkan manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Mazgirt Kert Dağları, Düldül ile Kavun tepesi eteklerinde kurulan Tunceli, birçok doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte etkili olan kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Güzel manzaraların ortaya çıktığı kentte karla kaplı sokaklar, karlı dağlar ve kentin ortasında birleşen Munzur ile Pülümür çayları, dronla görüntülendi.

        'TUNCELİ, DOĞA ÇEKİMLERİ İÇİN MUAZZAM BİR ŞEHİR'

        Kentte uzun yıllar dron pilotluğu yapan Hasret Özcan, "Karlı hava dron çekimleri için zorluklar barındırsa da çekimler için harika fırsat sunuyor. Kar yağışının ardından kentte dron uçuşu gerçekleştirdik. Çektiğimiz görüntülere; beyaz örtüyle kaplanan şehir, karlı dağlar ile sokaklar ve Uzunçayır Baraj Gölü yansıdı. Görüntüler muhteşemdi. Tunceli, dron ve doğa çekimleri için muazzam bir şehir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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