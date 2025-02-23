Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu: 1 tutuklama

TUNCELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediği değerlendirilen H.K. ile ‘Terör örgütüne yardım-yataklık etme’ suçunu işlediği değerlendirilen İ.K., S.A., N.A., A.Z., M.Z., R.Z., M.Z. ve ismi belirtilmeyen 1 kişinin adresleri tespit edildi. Tunceli, Mardin ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.