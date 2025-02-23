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        Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu: 1 tutuklama

        TUNCELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:15
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        Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu: 1 tutuklama
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        TUNCELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediği değerlendirilen H.K. ile ‘Terör örgütüne yardım-yataklık etme’ suçunu işlediği değerlendirilen İ.K., S.A., N.A., A.Z., M.Z., R.Z., M.Z. ve ismi belirtilmeyen 1 kişinin adresleri tespit edildi. Tunceli, Mardin ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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