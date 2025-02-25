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        Tunceli'de ekiplerin karla zorlu mücadelesi

        TUNCELİ'de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, kapanan 300 köy ve 900 mezra yolu karla mücadele ekipleri tarafından açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:45
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        Tunceli'de ekiplerin karla zorlu mücadelesi
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        TUNCELİ’de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, kapanan 300 köy ve 900 mezra yolu karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. Kentte ekiplerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesini DHA, dron ile görüntüledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu Tunceli’de kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kent genelinde 300 köy ve 900 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Sefa Gökmenoğlu’nun talimatları ve koordinasyonuyla karla mücadele çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi’ne bağlı 59 iş makinesi ve 120 kişilik ekip çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar küreme araçları, greyderler ve kepçelerle kar kütleleri temizleniyor. Yağışın en etkili olduğu ve kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Ovacık ilçesinde ekipler soğuk, karlı ve fırtınalı havada tüm zorluklara rağmen yoğun mesai harcadı ve en son kapalı olan köy yolunu da ulaşıma açtı. Ekiplerin karla kaplı dağ yamaçlarındaki kapalı yolları açarken gösterdiği mücadele DHA tarafından görüntülendi.

        ‘KÖYLÜLERİN MUTLULUĞU BİZİ GÜÇLENDİRİYOR’

        İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde iş makinesi operatörlüğü yapan Cahit Sezgin, bir haftadan beridir karla mücadele ettiklerini belirterek, “İl Özel İdaresi ekipleri olarak bir haftadır aralıksız çalışıyoruz. Valiliğimizin talimatıyla gece gündüz demeden köy yollarını açıyoruz. Son kapalı köyümüz de Ovacık ilçesindeki Tepsili köy yoluydu. Onu da açtık. Tipi birazcık işimizi zorlaştırıyor. Onun da üstesinden geliyoruz. Kar küreme aracı karın çok fazla olduğu yerlerde önde giderek karı püskürtüyor, peşinden de ben greyderle gidip yoldaki karları alıyorum. İşimiz çok zor, kar kış demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bir köy yolu açıldığı zaman köylülerin mutluluğu bizi güçlendiriyor ve yorgunluğumuz kalmıyor” dedi.

        ‘BU KARA KIŞTA YOLUMUZU AÇIYORLAR’

        Köyünün yolunu açan ekiplere teşekkür eden Yusuf Artut da “Bir haftadan beri kar yağıyor. Burada kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Yolumuz kapalıydı. Bugün Allah razı olsun ekipler geldi, köyümüzün yolunu açtı. Hastamız varsa arabalarımız rahat rahat ilçeye gidip gelir artık. Ekiplerin işi çok zor. Allah onlara yardımcı olsun. Bu kara kışta yolumuzu açmak için çalışıyorlar. Kar, tipi demeden durmadan çalışıyorlar” diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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