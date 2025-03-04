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        Tunceli'de kar yağışı; 131 köy yolu ulaşıma kapandı

        TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:40
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        Tunceli'de kar yağışı; 131 köy yolu ulaşıma kapandı
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        TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de gece saatlerinde başlayıp, etkisini artıran kar, kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü. Yağışla birlikte merkezde 15, ilçelerden Çemişgezek'te 7, Hozat'ta 18, Mazgirt'te 5, Nazımiye'de 22, Ovacık'ta 39, Pertek'te 13, Pülümür'de 12 olmak üzere toplamda 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

        EKİPLER DEVREDE

        İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, Ovacık-Hozat kara yolu Karaoğlan mevkisinde ve ilçe yollarında kar ve tipi ile mücadele ederek çalışma yürütüyor.

        TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

        Diğer yandan Tunceli Valiliği il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi’nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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