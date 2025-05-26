Tunceli'de öldürülen cemevi başkanı ile yeğeni toprağa verildi

TUNCELİ'de Hüseyin Yaman (47) tarafından tabanca ile öldürülen Kıl Köyü Düzgün Baba Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek (56) ile yeğeni Deniz Seyrek (23), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'ndaki cemevi yakınlarında meydana geldi. Kıl Köyü Düzgün Baba Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek ile Hüseyin Yaman 23 Mayıs günü bilinmeyen nedenle tartıştı. Taraflar dün yine karşılaştı. Hüseyin Yaman, yanında getirdiği tabanca ile Yaşar Seyrek'i başından, Deniz Seyrek'i göğsünden ve boynundan vurdu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaman dağlık alana kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşar Seyrek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Seyrek ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Seyrek de kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Jandarma Komando Timleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Yaman, Kılköy köyüne bağlı Ahurdere mezrasında yakalandı. Olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.