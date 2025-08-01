Coğrafi işaretli Munzur balına Londra'da altın madalya

TUNCELİ’nin coğrafi işaretli Munzur Balı, ‘İksor’ markasıyla katıldığı Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması’nda kalite kategorisinde altın madalya kazandı.

Doğası ve zengin endemik bitki çeşitliliği ile Türkiye’nin önde gelen organik bal üretim merkezlerinden Tunceli’de yaklaşık 800 arıcı, Hozat, Ovacık, Pülümür, Çemişgezek ve Nazımiye’de, 2 bin 500 rakımı bulan yaylalarda üretim yapıyor. ‘Munzur Balı’ olarak coğrafi işaret tesciline de sahip bal üzerinde Tunceli Arıcılar Birliği’nin Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle yaptırdığı analizlerde, 1 kilogramında 210 bin civarında polen bulunduğu tespit edildi. Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması’nda ‘İksor’ markasıyla yarışmaya katılan Munzur Balı, 280 civarında ürünün kalite ve ambalaj kategorilerinde değerlendirildiği organizasyonda, kalite kategorisinde altın madalyaya layık görüldü.

‘JÜRİ, BALIN DOKUSUNA, LEZZETİNE VE RENGİNE OY VERDİ’

Bal üreticisi Doğan Çelik, çok mutlu olduklarını ifade ederek, “İksor balını Londra'da Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'na gönderdiğimizde çok büyük bir başvuru sayısı olduğunu tahmin etmiyorduk. 300'den fazla başvurucu ilk etapta başvurmuş, onu öğrendik. Bundan yaklaşık olarak 280 civarı ilk aşamayı geçmiş. Bizim balımızı değerlendiren bağımsız bir jüri heyet oldu. Bu jüri heyeti balın dokusuna, lezzetine ve rengine oy verdi. Dolayısıyla aslında bu ödüllendirmenin sonucu olarak jüri heyetinin takdiri bağlamında altın madalya almaya, Tunceli'nin coğrafi işaretli Munzur balı İksor markasıyla layık görüldü. Bunun için de çok mutluyuz, çok kıvançlıyız” dedi.