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        Tunceli'nin Munzur Balı, "İksor" markasıyla Londra'da altın madalya kazandı

        Tunceli'de coğrafi işaretli Munzur Balı'nın, "İksor" markasıyla "Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması" kalite kategorisinde altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:13 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:13
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        Tunceli'nin Munzur Balı, "İksor" markasıyla Londra'da altın madalya kazandı
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        Tunceli'de coğrafi işaretli Munzur Balı'nın, "İksor" markasıyla "Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması" kalite kategorisinde altın madalya kazandı.

        Söz konusu ödül nedeniyle Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen basın toplantısına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, gelişmenin kent adına gurur verici olduğunu söyledi.

        Coğrafi işaretli Munzur Balı'nın "İksor" markasıyla "Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması"nda kalite kategorisinde altın madalyaya layık görüldüğünü bildiren Aygöl, şöyle konuştu:

        "Bu ödül, yalnızca bir bal markasının uluslararası düzeyde takdir edilmesi değil, aynı zamanda Tunceli’nin doğasıyla, üretim anlayışıyla ve insanıyla ortaya koyduğu ortak değerin tüm dünyaya tanıtılması anlamına gelmektedir. İksor, Munzur Dağları’nın zengin florasından, bölgenin eşsiz ekosisteminden ve üreticilerimizin ortak emeğinden doğmuştur. Bu markanın temelinde bireysel başarıdan çok daha fazlası vardır. Toplumsal dayanışma, sürdürülebilir üretim ve yerel değerleri koruyarak kalkınma vizyonu doğrultusunda elde edilmiş büyük bir başarıdır. İşte tam da bu anlayış, can cana Tunceli ruhunun bir yansımasıdır."

        Aygöl, Tunceli'nin artık yalnızca doğal güzellikleriyle değil kaliteli, özgün ve markalaşma yolunda ilerleyen ürünleriyle de anıldığına dikkati çekti.

        Bu gelişmenin ildeki diğer üreticilere ilham ve cesaret vereceğini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Bu topraklarda doğan her değerin yanında olmaya, üretimi desteklemeye ve yerelden dünyaya uzanan her başarı hikayesini çoğaltmaya devam edeceğiz. Ayrıca, Munzur Balı'nın markalaşması ve üretim hacminin artırılması yolunda atılacak tüm adımlara Tunceli Valiliği olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Bu anlamlı başarı hepimize umut vermiştir. Tunceli için, geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

        TTSO Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun da arıcılıkla ilgilenen oda üyelerinin her zaman yanında olduklarını anlatarak, balın marka sahibi olan Doğan Çelik'i kutladı.

        Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, Tunceli'de yaklaşık 1300 insanın arıcılıkla uğraştığını dile getirerek, "Türkiye'de bal üzerine çalışan yaklaşık 600 marka ve bunların her birinin farklı bir iddiası var. Bugün İksor'un da güzel bir iddiası var. Munzur Balı ile bunu sürekli yapacağını taahhüt etmesi bizim açımızdan önemli ve biz bu izlenebilirliği kesinlikle altyapıyla sunacağız. Yeter ki bizim balımızın ve üreticimizin emeği oranında karşılık görsün ve piyasaya sunulabilsin." diye konuştu.

        İksor markasının kurucusu Doğan Çelik ise yarışmaya yaklaşık 20'den fazla ülkeden 300 başvurunun yapıldığını, bunların 280'inin ilk aşamayı geçtiğini belirterek, "Genellikle balda kör tadım yöntemi uygulandı ve dokusuna, tadına, rengine bakıldı. Bağımsız jüri tarafından değerlendirilen bir seçim süreci oldu. Genellikle bu bala jürilik yapan ekip, bal tadımcısı diye ifade edilen biyologların oluşturduğu heyetten ibaretti ve Londra'da gerçekleştirildi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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