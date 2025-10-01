Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kaybolan 2 kişi, 13 saat sonra sağ kurtarıldı

        TUNCELİ'deki Roj Deresi bölgesinde kaybolan Hasan Keser ve Ahmet Güyildar ekipler tarafından 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:45
        Tunceli'de kaybolan 2 kişi, 13 saat sonra sağ kurtarıldı
        TUNCELİ’deki Roj Deresi bölgesinde kaybolan Hasan Keser ve Ahmet Güyildar ekipler tarafından 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

        Hasan Keser ve Ahmet Güyildar, dün sabah saatlerinde sarp ve sık ormanıyla bilinen Roj Deresi bölgesine gitti. Akşam olmasına rağmen Keser ve Güyildar geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Tunceli AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 adet 4x4 araç, 6 kişilik arama-kurtarma ekibi, AFAD dron ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 1 arama köpeği ve komando timi sevk edildi. Sarp arazi ve yoğun bitki örtüsünün arama çalışmalarının zorlaştırdığı bölgede ekipler, 13 saatin ardından Hasan Keser ve Ahmet Güyildar’a ulaştı. Keser ve Güyildar’ın, ekiplerin kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Keser Güyildar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

