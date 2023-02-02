Yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.

Olumsuz hava şartlarının ulaşımı zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, "Ovacık-Hozat kara yolunun 28 ve 56. kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.

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