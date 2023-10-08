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        Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:43
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        Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GNB 402 plakalı otomobil ile 24 FD 258 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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