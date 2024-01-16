Tunceli'de kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür, Hozat, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizin geneli ile Pertek’teki köy okullarımızda eğitim öğretime 17 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

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