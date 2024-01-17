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        Erzurum ile Tunceli'de 164 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ile Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:22
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        Erzurum ile Tunceli'de 164 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ile Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Tunceli'de de kent merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Hozat ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreye ulaştığı şehirde, olumsuz hava koşulları yüzünden 155 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için iş makineleri desteğinde çalışmalarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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