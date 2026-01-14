Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Tunceli Belediyesi, "Aktuluk Mahallesi'nde elektrik ve su olmadığı" iddialarını yalanladı:

        Tunceli Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında Aktuluk Mahallesi'nde bir süredir su ve elektrik olmadığına dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Giriş: 14.01.2026 - 23:18 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:18
        Belediyeden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Aktuluk Mahallesi’nde 5 gündür su, 3 gündür elektrik olmadığına dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

        Bunun üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        “Aktuluk Mahallemizde yaşanan elektrik kesintisi, yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalardan kaynaklanmış olup kesinti süresi en fazla 2 gündür. Arızaya ilişkin hat onarım çalışmaları FEDAŞ tarafından sahada devam etmektedir. 13 Ocak tarihinde tüm mahallelerimizde genel bir su kesintisi yaşanmış ancak Aktuluk Mahallesi'nde sular gün boyunca akmaya devam etmiştir. Aktuluk Mahallesi'nden gelen ilk su kesintisi ihbarı saat 22.00 sularında tarafımıza ulaşmıştır. Mevcut durumda Aktuluk Mahallesi'nde su iletim sistemleri aktif şekilde çalışmakta olup, depolarda su seviyeleri yükselmektedir.”

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

