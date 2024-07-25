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        Tunceli'de 22. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı

        Tunceli'de 22'ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:15
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        Tunceli'de 22. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı
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        Tunceli'de 22'ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

        Tunceli Belediyesi, dernekler ve bazı ilçe belediyelerince organize edilen festivalin ilk gününde, kente gelen misafirler karşılandı.

        Şehir içinde yapılan kortej sonrası katılımcılar Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda bir araya gelerek, davul zurna eşliğinde halay çekti.

        Burada devam eden programda Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak festivalin açılış konuşmasını yaptı.

        Konuşmaların ardından kentin çeşitli noktalarında panel, konser, belgesel gösterimi ve şiir etkinlikleri yapıldı.

        Festival, 28 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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