Tunceli'de 22. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı

Burada devam eden programda Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak festivalin açılış konuşmasını yaptı.

Şehir içinde yapılan kortej sonrası katılımcılar Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda bir araya gelerek, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Tunceli Belediyesi, dernekler ve bazı ilçe belediyelerince organize edilen festivalin ilk gününde, kente gelen misafirler karşılandı.

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