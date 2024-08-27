Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette, Tekbıyıkoğlu tarafından Erbaş’a "Zülfikar" kılıcı ve yöresel kilim dokuması hediye edildi.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Erbaş, Tekbıyıkoğlu ile makamında görüşerek şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, valilik binası girişinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve il protokolünce karşılandı.

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