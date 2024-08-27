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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:37
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, valilik binası girişinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve il protokolünce karşılandı.

        Daha sonra Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Erbaş, Tekbıyıkoğlu ile makamında görüşerek şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyarette, Tekbıyıkoğlu tarafından Erbaş’a "Zülfikar" kılıcı ve yöresel kilim dokuması hediye edildi.

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