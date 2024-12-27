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        Tunceli'de üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:58
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        Tunceli'de üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Türk Kızılay tarafından kan bağışı için Çemişgezek Meslek Yüksekokulu bahçesinde stant kuruldu.

        Kan vermek isteyen öğrenciler, gerekli kayıt formlarını doldurduktan sonra testlerden geçti.

        Görevliler tarafından işlemleri yapılan öğrenciler sırayla kan bağışı yaptı.

        Kızılay'da görevli İlker Aslan, AA muhabirine, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Kampanyaya destek olan öğrencilere teşekkür eden Aslan, "Kan vermek sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir hayat kurtarma eylemidir. Kan bağışı, vücut sağlığını korumada da önemli rol oynar. Kan vermek, kan dolaşımını düzenler ve birçok sağlık sorununu önler." dedi.

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