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        Tunceli'de kardan yolu kapanan köydeki hastayı jandarma hastaneye ulaştırdı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:12
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        Tunceli'de kardan yolu kapanan köydeki hastayı jandarma hastaneye ulaştırdı
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kentte dünden itibaren yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Akdik köyünde rahatsızlanan bir kadının akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik timi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu aşarak köye ulaştı.

        Ekiplerce evinden alınan hasta kadın, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

        Bu arada karla mücadele ekipleri de bölgedeki kapalı köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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