Tunceli merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı
Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütü PKK/KCK’ye üye olma ve yardım yataklık suçu" işlediği değerlendiren kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler bu kapsamda Tunceli, Mardin ve Bursa’da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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