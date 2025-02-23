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        Tunceli merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:37 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:37
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        Tunceli merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütü PKK/KCK’ye üye olma ve yardım yataklık suçu" işlediği değerlendiren kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler bu kapsamda Tunceli, Mardin ve Bursa’da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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