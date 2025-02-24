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        Nesli tehlike altındaki vaşaklar Tunceli'nin karlı dağlarında görüntülendi

        Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşaklar, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın karlı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:24 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:33
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        Nesli tehlike altındaki vaşaklar Tunceli'nin karlı dağlarında görüntülendi
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        Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşaklar, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın karlı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi.

        Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, kurt, bozayı, domuz, sincap, akbaba, kızıl şahin, baykuş, su samuru, tilki, çakal, yaban keçisi, gelincik ve sansar gibi türlere ev sahipliği yapıyor.

        Milli parkta etkili olan kar yağışı nedeniyle de şu sıralar yaban hayvanları doğal ortamlarında beslenmekte zorluk çekiyor.

        Bölgede nesli tehlike altındaki anne vaşak ile iki yavrusu da milli parkın karla kaplı dağlarında yiyecek ararken AA muhabiri tarafından görüntülendi.

        Arazide bir süre çevreyi gözlemleyerek gezinen vaşaklar, daha sonra izlenildiklerini fark edince yükseklere çıkıp gözden kayboldu.

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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