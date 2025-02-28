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        Tunceli'de konteyner kentlerde kalanlara yangın güvenliği eğitimi verildi

        Tunceli'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Pülümür ilçesindeki konteyner kentte kalan vatandaşlara yangın güvenliği eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:38
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        Tunceli'de konteyner kentlerde kalanlara yangın güvenliği eğitimi verildi
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        Tunceli'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Pülümür ilçesindeki konteyner kentte kalan vatandaşlara yangın güvenliği eğitimi verdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Tunceli'deki çok sayıda yapı ağır hasar gördü ve ekiplerin çalışmaları sonucunda yıkıldı.

        Bunun üzerine Valilik ve AFAD koordinesinde il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerinde konteyner kentler kuruldu.

        Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya tarafından hayata geçirilen projeyle konteyner kentlerde kalanlara yönelik afet ve acil durum eğitimleri verilmeye başlandı.

        Bu kapsamda Pülümür ilçesine giden ekipler, Meydanlar Mahallesi'ndeki konteynerlerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek yangınla ilgili bilgilendirme yaptı.

        Vatandaşlar, daha sonra AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu'nun gözetiminde yangın söndürme cihazlarını kullanarak alevlere müdahale tekniklerini öğrendi.

        Eğitimin sonunda AFAD gönüllüleri vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.

        Meydanlar Mahallesi Muhtarı Ali Hıdır Meşe, AA muhabirine, yangın güvenliği eğitiminin insanlara büyük katkı sağladığını söyledi.

        Desteklerinden dolayı AFAD'a teşekkür eden Meşe, "Burada yaşayanlar en azından olası bir yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini öğrendi. Yangın tüpüyle alevlere nasıl yanaşacağımızı ve müdahale edeceğimizi tecrübe ettik." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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