Çemişgezek'te şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo ve tiyatro gösterimi yaptı.

Belediye Sinema Salonu’nda, Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesince düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

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