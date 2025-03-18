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        Çemişgezek'te şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:36
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        Çemişgezek'te şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Belediye Sinema Salonu’nda, Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesince düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo ve tiyatro gösterimi yaptı.

        Programa, Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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