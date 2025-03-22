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        Tunceli'de üniversite öğrencileri AFAD eğitimiyle olası afetlere hazırlanıyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de üniversite öğrencileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden aldıkları eğitimlerle olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:23
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        Tunceli'de üniversite öğrencileri AFAD eğitimiyle olası afetlere hazırlanıyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de üniversite öğrencileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden aldıkları eğitimlerle olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

        Kentte olası afet ve acil durumlara karşı Valilik ve Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda Munzur Üniversitesi'nde (MUNÜ) farklı bölümlerde okuyan 32 gönüllü öğrenci de afetlerde hayat kurtarmak için AFAD ekiplerinden arama kurtarma eğitimleri alıyor.

        Teorik dersler sonrası sahaya çıkan öğrenciler, çadır kurma, sesli arama, yaralıların tahliyesi, enkaza giriş ve çıkış teknikleri gibi konularda beceri kazanıyor.

        Tatbikatlarla da öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler, olası afetlerde AFAD personellerine destek verip hayat kurtaracak.

        - "Malzemeleri tanıdık, uygulamalar yaptık"

        Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan Tunceli'deki ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Arama Kurtarma Ekip Sorumlusu Salih Şanlı, AA muhabirine, dernek olarak AFAD'tan eğitimler aldıklarını söyledi.

        Derneğin akreditasyon süreci için çalışmalar yaptıklarını belirten Şanlı, şöyle konuştu:

        "Eğitimlerimiz yaklaşık 5 gün önce başladı ve iki gün boyunca yüz yüze eğitimlere katıldık. Eğitimler boyunca deprem sonrası arama kurtarmada kullanılan malzemeleri tanıdık, uygulamalar yaptık. Bu süreçte AFAD eğitmenlerimizin bize kattığı çok güzel şeyler oldu, kendilerine çok teşekkür ederiz. ANDA Tunceli olarak şu anda 35 gönüllüyle sahadayız. Çoğunluğumuz öğrenci olmak üzere aramızda memur ve sağlıkçı arkadaşlarımız da var."

        MUNÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Emine Yıldırım da AFAD ekiplerinden aldıkları eğitimlerin çok faydalı olduğunu anlattı.

        Desteklerinden dolayı Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'ya teşekkür eden Yıldırım, "Bize eğitimlerde ilk olarak arama kurtarma ekipmanlarını tanıttılar. Daha sonra bu ekipmanlarla insanlara nasıl yardım edebileceğimizi anlattılar. Bir insana nasıl merhem olabileceğimizi sundular. Enkazda demir kesme, duvar kırma ve delik açma gibi çalışmalar yürüttük." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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