Çemişgezek'te ekipler bahar temizliği çalışmalarına başladı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ekipler, ilkbaharın gelişiyle mahalle ve sokaklarda çevre temizliğine başladı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ekipler, ilkbaharın gelişiyle mahalle ve sokaklarda çevre temizliğine başladı.
Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in talimatları doğrultusunda, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, mahallelerdeki çöpleri toplayarak itfaiye araçlarının yardımıyla caddeleri suyla yıkayıp temizliyor.
Peyzaj çalışmalarına da ağırlık veren ekipler, hasan gören kaldırımları onarıp belirli alanlara fidan dikiyor.
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