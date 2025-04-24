AFAD ekiplerinden Tunceli'nin köylerinde afet farkındalığı seferberliği

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afete Hazır Köy Projesi" kapsamında köylerde yaşayanlara afet ve acil durumlarla ilgili farkındalık eğitimleri veriyor.

Deprem kuşağında yer alan Tunceli'de Valilik, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya koordinesinde, olası deprem ve diğer afetlerde arama kurtarma çalışmalarında etkin rol alacak kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim programlarına devam ediliyor.

Kente hayata geçirilen "Afete Hazır Köy Projesi"yle AFAD ekipleri, il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerindeki köyleri ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geliyor.

- Çocuklara bilgilendirici kitaplar dağıtıyorlar

Afet ve acil durumlara yönelik köylüleri bilgilendiren ekipler, köy meydanlarında arama kurtarma, çadır kurulumu, ilk yardım ve yangına müdahale tekniklerine ilişkin uygulamalı eğitim veriyor.

"Köy sakinleri ve koruculardan oluşan ekiplere afet farkındalık ile çadır kurulumu eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimiz belirli aralıklarla devam edecek. Zaten Cebe köyü sakinleri de kurdukları arama kurtarma ekibiyle güzel çalışma başlatmış. Köylülerimiz kendi toplanma alanlarını belirlemiş, olası afetlere müdahale sistemlerini ve haberleşme kanallarını oluşturmuşlar."

Aydoğdu, köylüleri bilgilendirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Köyümüz 220 kişiden oluşan nüfusu yoğun bir köy. Geçmişinde yangınlar yaşamış bir köy. Bununla birlikte bilinç kültürü oldukça artmış ve biz de afet kültürünü yaygınlaştırmak adına bu programlarımıza buradan devam edeceğiz." dedi.

- "Herkes depreme karşı tedbirlerini ve AFAD'dan eğitimlerini alsın"

Cebe köyü muhtarı Hüseyin Koyun da köylülerini afetlere karşı bilinçlendirmek için AFAD'dan eğitim talep ettiklerini söyledi.

Güvenlik korucularından arama kurtarma ekibi oluşturduklarını anlatan Koyun, "AFAD personeli köyümüze geldi ve bizlere çadır kurma ile yangın söndürme derslerini verdi. Biz önceden afetin ne olduğunu bilmiyorduk ama bu son yaşanan depremlerden sonra güvenlik korucusu arkadaşlarımızın aldıkları eğitimlerle her şeyi çözdük." ifadelerini kullandı.

Koyun, afetlerle ilgili köyde tedbirler aldıklarını belirterek, "Köyümüzde iki yerde toplanma alanlarımız mevcut. Afet ve acil durum olduğu zaman köyümüzün adına kurduğumuz WhatsApp grubumuz var. İnternetin olmadığı zamanlar ise telsizlerle irtibat kuruyoruz. Bütün Çemişgezek'e, Tunceli'ye ve Türkiye'ye sesleniyorum, herkes depreme karşı tedbirlerini ve AFAD'dan eğitimlerini alsın." diye konuştu.