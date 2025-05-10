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        Tunceli'de bir kişi mantar toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:51
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        Tunceli'de bir kişi mantar toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçenin Tokmak Tepe mevkisine mantar toplamaya giden Y.T., patikada yürürken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

        Sarp arazide saatlerce yürüyen kurtarma ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden alarak ambulansa getirdi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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