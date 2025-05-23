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        Tunceli'de uçurumdan düşen kişi öldü

        Tunceli'de uçurumdan düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:01
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        Tunceli'de uçurumdan düşen kişi öldü
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        Tunceli’de uçurumdan düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasındaki Rabat Vadisi’ne gezmeye giden 62 yaşındaki Ali T. uçurumdan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

        Bölgede kurtarma çalışması başlatan ekipler, Ali T’nin cansız bedenine ulaştı.

        ​​​​​​​Sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınan Ali T’nin cenazesi Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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