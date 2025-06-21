Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç kız tedavi altına alındı

        Tunceli'de kayalıklardan Munzur Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç kız tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de kayalıklardan Munzur Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız tedavi altına alındı.

        Arkadaşlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na gezmeye giden 17 yaşındaki Eylül Y. Venk Köprüsü mevkisinde kayalıklarda dengesini kaybedip Munzur Çayı'na düştü.

        Eylül Y’yi suda baygın halde gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Eylül Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?

        Benzer Haberler

        Munzur'da rafting heyacanı
        Munzur'da rafting heyacanı
        Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri...
        Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri...
        Munzur Çayı'na düşen Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Munzur Çayı'na düşen Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Tunceli'de sansar gündüz yılan avlarken görüntülendi
        Tunceli'de sansar gündüz yılan avlarken görüntülendi
        Tunceli'de ziyaretçilerin Munzur Vadisi'ne bıraktığı çöpler ekiplerce topla...
        Tunceli'de ziyaretçilerin Munzur Vadisi'ne bıraktığı çöpler ekiplerce topla...
        Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı