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        Tunceli'de banka şubesi önünde oturan güvenlik görevlisine otomobil çarptı

        Tunceli'de banka şubesi önünde otururken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:10
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        Tunceli'de banka şubesi önünde oturan güvenlik görevlisine otomobil çarptı
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        Tunceli'de banka şubesi önünde otururken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAL 305 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesi önünde oturan güvenlik görevlisi Engin Y'ye çarptı.

        Engin Y'nin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, gelen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Engin Y'nin sol bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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