Tunceli'de dağlık alanda yolunu kaybeden 9 kişi ekiplerce bulundu

Dron ve dürbün yardımıyla araziyi inceleyen ekipler, bir süre sonra 9 kişinin bulunduğu yeri tespit etti.

İlçedeki Buyer Gölü bölgesine gezmeye giden ve aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi arazide ilerlerken yolunu kaybetti.

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