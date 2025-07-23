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        Tunceli'de dağlık alanda yolunu kaybeden 9 kişi ekiplerce bulundu

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:34
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        Tunceli'de dağlık alanda yolunu kaybeden 9 kişi ekiplerce bulundu
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

        İlçedeki Buyer Gölü bölgesine gezmeye giden ve aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi arazide ilerlerken yolunu kaybetti.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Dron ve dürbün yardımıyla araziyi inceleyen ekipler, bir süre sonra 9 kişinin bulunduğu yeri tespit etti.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi jandarma ekiplerinin desteğinde ilçe merkezine getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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