Tunceli'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Olay yerinde yapılan aramada metal arama dedektörü, görüntüleme tableti, 2 bataryalı taşınabilir şarj cihazı (powerbank), 5 cep telefonu ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Bölgeye intikal eden ekiplerce düzenlenen operasyonda Dalik Mezrası dere yatağında 5 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Ekiplerce, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Dikenli Köyü bölgesinde teknik takip sonucu şüpheli araç ve insan hareketliliği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanıp tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

