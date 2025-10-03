Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Tunceli'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:28 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:28
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanıp tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Dikenli Köyü bölgesinde teknik takip sonucu şüpheli araç ve insan hareketliliği tespit edildi.

        Bölgeye intikal eden ekiplerce düzenlenen operasyonda Dalik Mezrası dere yatağında 5 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Olay yerinde yapılan aramada metal arama dedektörü, görüntüleme tableti, 2 bataryalı taşınabilir şarj cihazı (powerbank), 5 cep telefonu ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

