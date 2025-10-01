Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Tunceli Valisi Aygöl yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceledi

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 214 konut ve 3 iş yerinde incelemelerde bulundu.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:49
        Tunceli Valisi Aygöl yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceledi
        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 214 konut ve 3 iş yerinde incelemelerde bulundu.

        Aygöl, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki konutlarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de her geçen gün yeni güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Aygöl, şöyle konuştu:

        "14 blok, 214 daire ve 3 dükkan olmak üzere çalışmalarımız şu anda bitmiş durumda. Biz 13 gün sonra vatandaşlarımızın artık evlerin içine yerleşmesini başlatacağız. Birkaç aydır görev yaptığım süre içerisinde sürekli buranın ne zaman yapılacağı ve bitirileceğiyle ilgili olarak çok sorular soruluyordu. Bu soruların hepsi cevabını buldu ve çok ufak tefek eksiklikler var, çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca buranın hem su hem de özellikle atık suyla ilgili olarak şu anda çözümler getirildi."

        Aygöl, il genelinde şu anda 702 sosyal konutun yapıldığını belirterek, "Ayrıca hem Elazığ hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerden hak sahipliği olan 2 bin 52 konutun da çalışmalarına çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunların 700 civarını teslim ettik, diğerlerinin de yapımları devam ediyor. Son ihalemizi de ekim ayının ortalarında yaparak şehrimizde yapılması gereken bütün konutların yapımlarını başlatmış ve bir bölümünü sonuçlandırmış, bir bölümünü devam ettirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Aygöl, örnek daireyi gezip vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

