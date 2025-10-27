Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        ​Çemişgezek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bisiklet turu yapıldı

        ​Çemişgezek ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ​Çemişgezek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bisiklet turu yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ​Çemişgezek ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kaymakamlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde organize edilen etkinliğe katılanlar, Mustafa Ataş Bulvarı üzerinde bir araya geldi.

        Gerekli hazırların ardından katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde yaklaşık 1 kilometre boyunca bisiklet sürdü.

        Etkinlik ilçe meydanında sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 60 gözaltı
        Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 60 gözaltı
        Tunceli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheli yakalandı
        Tunceli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tunceli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü
        Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü
        Tunceli'de kaya parçasının taksinin birkaç metre arkasına düşme anı kamerad...
        Tunceli'de kaya parçasının taksinin birkaç metre arkasına düşme anı kamerad...
        Dağdan kopan kaya parçasından son anda kurtuldu; o anlar kamerada
        Dağdan kopan kaya parçasından son anda kurtuldu; o anlar kamerada