        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:25
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Bazı programları dolayısıyla kente gelen Yumaklı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik girişinde karşılandı.

        Kurum müdürleriyle tanışan Yumaklı, ardından Valilik bahçesine ıhlamur ağacı dikti, can suyu verdi.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Aygöl ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

