Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.
Bazı programları dolayısıyla kente gelen Yumaklı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik girişinde karşılandı.
Kurum müdürleriyle tanışan Yumaklı, ardından Valilik bahçesine ıhlamur ağacı dikti, can suyu verdi.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Aygöl ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
