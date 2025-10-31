Bakan Yumaklı, Tunceli'de arı kovanı dağıtım töreninde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip. FAO verilerine göre Türkiye kovan varlığında 3. sırada, bal üretiminde de Çin'den sonra 2. sıradayız." dedi.

Tunceli Valiliği ziyareti sonrası Yumaklı, beraberindekilerle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde "Yeni Kovan, Yeni Umut Projesi" kapsamında düzenlenen arı kovanı dağıtım törenine katıldı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin doğasıyla son derece kıymetli ve özel bir şehir olduğunu söyledi.

Tarımsal üretiminin birçok yönü ve başlığı olduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Arıcılık ve bu başlıktaki ürünler ülkemiz için son derece önemli. Başta buranın coğrafyasına, doğal güzelliklerine, biyoçeşitliliğine eşdeğer bir şekilde bütün sektörlerin gelişmesi için yeni yeni projeler üreteceğiz. 'Yeni Kovan, Yeni Umut Projesi'nin teslimiyle birlikte Tunceli'de başka bir sayfanın açılışının ilk işaretini vermiş olacağız. Bugün verilecek olan bin modern kovan düşüncelerimizin, projelerimizin, ülkemizin arıcılık ve arıcılık ürünleriyle ilgili gelmek istediği noktanın bir işaret fişeği."

Yumaklı, Tuncelili arıcıların ekosistemin bala dönüşmesindeki katma değeri çok iyi bildiğini belirtti. Munzur Balı'nın geçen yıl coğrafi işaret almasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ülkemiz arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip. FAO verilerine göre Türkiye kovan varlığında 3. sırada, bal üretiminde de Çin'den sonra 2. sıradayız. Çin'i de bu manada çok zorladığımızı da ifade etmek istiyorum. Her bir köşesi cennetten bir parça olan vatanımızda arıların ve arıcılığın sağladığı faydaları ekonomik sonuçlara dönüştürmek son derece kıymetli olacak." ifadelerini kullandı. - "Arılı kovan varlığımız yüzde 115 artışla 9 milyon adete çıkmış durumda" Yumaklı, dünyada bilinen ballı bitkiler florasının yüzde 75'inin Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Ne kadar önemli bir hazinenin üzerinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Son 23 yıldaki çalışmalarımız hep buna dönük oldu. Türkiye'de arıcılık haritası oluşturduk. 1 milyon dekar alana sahip 900 bal ormanı tesis edildi ve balda markalaşma yolunda önemli de mesafeler almış durumdayız. Ürünlerinizin dünyada bir yer edinmesini istiyorsanız, üretmek kadar önemli diğer bir başlıkta markalaşma. 35 coğrafi işaret tescili almış balımız mevcut. Bu kadar çok coğrafi işaret almak faydalı mı diye düşünmeyin. Bu bir sinerji oluşturuyor gerçekten. Birisi diğerini tetikliyor. Bu sayede arıcılık işletmesi sayısı da 5 kat artışla 98 bine çıkmış durumda. Arılı kovan varlığımız yüzde 115 artışla 9 milyon adete çıkmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Üretimin kalitesini ve verimliliğinin de sağlanması gerektiğinin altını çizen Yumaklı şu ifadelere yer verdi: "Son dönemde arıcılık ürünlerinin üretimi ile alakalı emeğe haksızlık, saygısızlık eden, haksız kazanç elde etmek için her yolu deneyen, taklit, tağşiş konusunu meslek haline getirmiş olanlarla yoğun bir şekilde mücadelemiz var. Tespit edildiğinde 15 milyona kadar ceza ve faaliyet durdurma gerçekleştiriyoruz. Amacımız üreticilerimizin emeğini korumak. Çiftçimizin emeği, halkımızın sağlığıyla oynayanlara hiçbir toleransımızın olmadığını ifade etmek istiyorum." Yumaklı, bu kapsamda 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 2 bin denetim gerçekleştirdiklerini ve 142 firmaya idari yaptırımda bulunduklarını bildirdi. Bakanlık olarak arıcılıkta olduğu gibi tarımsal üretimin farklı yönlerine de önemli destekler sağladıklarını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti: "Her ilin kendi dinamik ve potansiyeline göre proje geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde Tunceli'nin özelinde de projeler yapmaya devam edeceğiz. Munzur ve Pülümür Çayı gibi çok kıymetli bir su bölgesindeyiz. Buna rağmen yine su ve sulama yatırımlarına ihtiyaç var. Gerekli projeleri de gerçekleştireceğiz. Bitkisel üretimde üretim miktarımız yüzde 85 artmış. Küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 76 artmış. Arılı kovan varlığımız yüzde 97 artmış. 27 kat artışla 2,6 milyar liralık bir tarımsal hasılaya ulaşmış. Yeter mi? Yetmez. Bu kadar biyoçeşitliliği, doğal güzelliği olan bir yerde daha çok çalışıp daha çok üretim yapmamız gerekir."