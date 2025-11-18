Tunceli'de yaban keçisi sürüsü yerleşim yerine indi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi.
İlçede kaçak avcılıkla mücadele ve yöre sakinlerinin çevre hassasiyeti sayesinde yaban keçilerinin sayısı giderek artıyor.
Dağ ve ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, bazı zamanlarda da yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.
Sokaklarda gezen yaban keçileri, evlerin bahçelerinde yetişen otlarla beslenip karınlarını doyuruyor.
Yaban keçileri, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.
