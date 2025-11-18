Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de yaban keçisi sürüsü yerleşim yerine indi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de yaban keçisi sürüsü yerleşim yerine indi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi.

        İlçede kaçak avcılıkla mücadele ve yöre sakinlerinin çevre hassasiyeti sayesinde yaban keçilerinin sayısı giderek artıyor.

        Dağ ve ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, bazı zamanlarda da yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

        Sokaklarda gezen yaban keçileri, evlerin bahçelerinde yetişen otlarla beslenip karınlarını doyuruyor.

        Yaban keçileri, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz

        Benzer Haberler

        Vali Aygöl, öğrencilerle bir araya geldi
        Vali Aygöl, öğrencilerle bir araya geldi
        Tunceli'den kick boksta büyük başarı
        Tunceli'den kick boksta büyük başarı
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Doğa talanına 'hayır' demeye devam edeceğiz
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Doğa talanına 'hayır' demeye devam edeceğiz
        Tunceli'de doğa ve yaşam mitingi düzenlendi
        Tunceli'de doğa ve yaşam mitingi düzenlendi
        Şehit annesinin çağrısı Tunceli'de 14 yaşındaki bir yürekte karşılık buldu
        Şehit annesinin çağrısı Tunceli'de 14 yaşındaki bir yürekte karşılık buldu
        Tunceli'nin Salördek ormanları sonbaharda doğayla buluşmak isteyenleri ağır...
        Tunceli'nin Salördek ormanları sonbaharda doğayla buluşmak isteyenleri ağır...